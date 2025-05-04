Фицо ответил на угрозы Зеленского участникам парада Победы на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не отказался от намерения посетить Москву в День Победы, несмотря на угрозы Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинский лидер сообщил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

«Я на празднование 80-летия годовщины [Победы в Москве] еду. Точка», — отметил Фицо.

Премьер-министр назвал угрозы со стороны Украины проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом.

«По моему мнению, это неприемлемые вещи», — пояснил Фицо.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо из-за проблем со здоровьем в последние дни несколько раз вносил изменения в рабочую программу.

Партия Фицо оценила возможность его отказа от визита в Москву

В частности, премьер отказался от участия в телепрограмме с экс-президентом Чехии Милошем Земаном, перенес лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании.