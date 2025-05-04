Раскрыты детали визита Си Цзиньпина в Москву

Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле заметили, что Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина 7-10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов», — пояснили в пресс-службе.

Путин и Си Цзиньпин обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки, уточнили в Кремле.

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Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве ожидается присутствие свыше 20 руководителей иностранных государств. Парад Победы посетят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Вместе с тем, на фоне обострения ситуации в Кашмире, от визита отказался премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Предположительно, Индию представит заместитель министра обороны страны Санджай Сет.