Аэропорт Бен-Гурион закрыли для полетов из-за падения осколков ракеты из Йемена

Власти Израиля закрыли аэропорт «Бен-Гурион» для взлетов и посадок из-за падения осколков баллистической ракеты, выпущенной боевиками йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом пишет The Times of Israel.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Председатель партии «Национальное единство» Бенни Ганц призвал власти страны привлечь Иран к ответственности на фоне ЧП.

«Это не Йемен, это Иран. Это Иран запускает баллистические ракеты по Государству Израиль, и он должен нести ответственность», — отметил политик.

Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что расчеты ПВО предприняли несколько попыток перехватить снаряд. Вместе с тем, признали в ведомстве, комплексы не смогли перехватить ракету хуситов, она упала в районе аэропорта.

В ведомстве отметили, что начали расследование причин и обстоятельств инцидента.