Военный эксперт объяснил смысл сделки Вашингтона и Киева
Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически легализует американскую военную помощь киевскому режиму. Так считает военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.
Эксперт заявил, что договор является для Украины мошенническим и грабительским, и Владимир Зеленский понимает это.
«Зеленский участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа. А Соединенные Штаты таким образом просто легализуют военную помощь Украине для ослабления России», — заявил Гагин.
По его словам, Вашингтон получит бессрочный доступ к редкоземельным металлам и другим ископаемым на Украине. При этом военная помощь может засчитываться в оплату минералов и ресурсов.
Эксперт добавил, что эта сделка «окрылила» Зеленского. Заключив ее, он отказался от предложенного Россией перемирия в дни празднования 80-летия Победы и заявил об отсутствии гарантий безопасности лидерам иностранных государств в Москве 9 мая.
Гагин считает, что это были прямые угрозы в адрес тех, кто настроен развивать отношения с Россией.
«Это окрыление произошло после того, когда его заверили в том, что его снова поддержат и дадут много денег и оружия», — отметил аналитик.