Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной фактически легализует американскую военную помощь киевскому режиму. Так считает военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.

Эксперт заявил, что договор является для Украины мошенническим и грабительским, и Владимир Зеленский понимает это.

«Зеленский участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа. А Соединенные Штаты таким образом просто легализуют военную помощь Украине для ослабления России», — заявил Гагин.

По его словам, Вашингтон получит бессрочный доступ к редкоземельным металлам и другим ископаемым на Украине. При этом военная помощь может засчитываться в оплату минералов и ресурсов.

Эксперт добавил, что эта сделка «окрылила» Зеленского. Заключив ее, он отказался от предложенного Россией перемирия в дни празднования 80-летия Победы и заявил об отсутствии гарантий безопасности лидерам иностранных государств в Москве 9 мая.

Гагин считает, что это были прямые угрозы в адрес тех, кто настроен развивать отношения с Россией.