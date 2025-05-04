Маск отреагировал на очередной случай похищения военкомами украинца

Американский политик и бизнесмен Илон Маск обратил внимание на очередной случай похищения украинца военкомами. Это следует из его публикации в соцсети X.

Маск ответил на запись, к которой было прикреплено видео насильственной мобилизации выехавшего на задание курьера.

«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в войне, в которой та не может победить», — подписал видео пользователь.

В свою очередь, Маск отреагировал на запись комментарием из двух символов — восклицательных знаков.

Ранее, в конце апреля, Маск согласился с мнением о Владимире Зеленском как об украинском диктаторе.