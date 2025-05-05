Нетаньяху пообещал расправиться с виновниками удара по главному аэропорту

Премьер-министр еврейского государства Нетаньяху пообещал принять меры против хуситов после нападения на главный аэропорт Израиля. Удар йеменской повстанческой группировки был нанесен за несколько часов до того, как кабинет безопасности Израиля должен был проголосовать по планам расширения наступления в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль нанесет ответный удар по йеменским хуситам и “их иранским хозяевам террора” после того, как ракета, запущенная боевиками, попала по периметру главного аэропорта Израиля, пишет The Guardian.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на нападение хуситов “в любое время и в любом месте по нашему выбору”. Нетаньяху пригрозил, что Израиль действовал против хуситов в прошлом и будет действовать снова в будущем.

“Это произойдет не за один раз, но будет много взрывов”, - пообещал он.

Хуситы, которых поддерживает Иран, взяли на себя ответственность за атаку на тель-авивский аэропорт Бен-Гурион, а израильские военные подтвердили, что ракета была запущена из Йемена, отмечает The Guardian.

Местные СМИ сообщили, что израильским и американским системам обороны не удалось сбить ракету, которая оставила глубокую воронку в открытом поле по периметру аэропорта, и что в настоящее время проводится расследование.

Большинство атак из Йемена во время конфликта в Газе были перехвачены израильскими системами противоракетной обороны, за исключением удара беспилотника по Тель-Авиву в июле прошлого года, напоминает The Guardian. В результате ракетного удара в воскресенье в воздух поднялся столб дыма, вызвавший панику среди пассажиров в здании аэровокзала и приведший к приостановке авиасообщения на час.

Европейские и американские авиаперевозчики отменили рейсы на ближайшие несколько дней. Многие из них только недавно возобновили полеты в Израиль после прекращения огня в Газе, которое временно приостановило военные действия в период с середины января по середину марта. Это произошло после того, как авиакомпании приостановили полеты на большую часть последних полутора лет.

Ракетный удар из Йемена был нанесен за несколько часов до того, как кабинет безопасности Израиля должен был проголосовать по планам расширения боевых действий в Газе за счет нового наступления, отмечает The Guardian.

Военные чиновники подтвердили в воскресенье, что десятки тысяч израильских резервистов были призваны, хотя было неясно, когда начнутся какие-либо новые операции.

По словам официальных лиц, целью наступления в Газе будет оказание давления на ХАМАС с целью освобождения заложников, которых оно продолжает удерживать в Газе; дальнейшее ослабление военного потенциала воинствующей исламистской группировки; и “захват территории”, которая будет использована в качестве рычага давления на будущих переговорах.

Сторонники жесткой линии в израильском кабинете министров уже много месяцев настаивают на широком наступлении в Газе.

Итамар Бен-Гвир, крайне правый министр национальной безопасности Израиля, заявил израильскому армейскому радио, что хотел бы увидеть “мощное” расширение военных действий, но не стал раскрывать подробностей относительно того, что повлекут за собой новые планы.

“Мы должны наращивать интенсивность и продолжать до тех пор, пока не добьемся полной победы. Мы должны одержать полную победу”, - сказал он.

Бен-Гвир потребовал, чтобы Израиль разбомбил “запасы продовольствия и электроэнергии” в Газе.

Два месяца назад, напоминает The Guardian, Израиль ввел жесткую блокаду Газы, прекратив поставки продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров на разрушенную территорию. Израильские военные готовятся к новым распоряжениям о допуске гуманитарной помощи, но только на строгих условиях. Израильские официальные лица обвиняют ХАМАС в том, что он направляет гуманитарную помощь на финансирование своих военных операций. ХАМАС отрицает это обвинение.

Израильские авиаудары по Газе продолжаются ежедневно. По словам палестинских медиков, по меньшей мере семь палестинцев, включая двух родителей и двух их детей, двух и четырех лет, были убиты в воскресенье на юге и в центре Газы.

Израильские военные заявили в воскресенье, что два солдата были убиты в бою на этой территории, в результате чего число израильских военнослужащих, погибших с момента возобновления боевых действий в марте, достигло шести.

Война в Газе началась, когда боевики, возглавляемые ХАМАСОМ, напали на юг Израиля, убив 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив 250 заложников, подчеркивает The Guardian. Израиль утверждает, что в Газе остаются 59 заложников, хотя примерно 35 из них, как сообщается, мертвы.

В результате израильского наступления в Газе погибло более 52 тысяч человек, в основном мирных жителей. В результате боевых действий более 90% населения было вынуждено покинуть свои дома, причем часто по нескольку раз. Широко распространен голод, а нехватка продовольствия привела к мародерству.

Нападения хуситов, которые контролируют значительную часть Йемена, подчеркивают региональное измерение конфликта в Газе. Поддерживаемое Ираном ополчение начало наносить удары по Израилю и судоходству на Красном море в конце 2023 года, утверждая, что действует из солидарности с палестинцами в Газе.

В прошлом году Израиль провел три крупных воздушных налета с применением военной авиации после ракетных обстрелов со стороны хуситов. Удары были нанесены по электростанциям, портовым сооружениям, аэропорту в Сане и “военной инфраструктуре”.

Президент США Дональд Трамп в марте отдал приказ о нанесении крупномасштабных ударов по хуситам, чтобы уменьшить их возможности и удержать их от нанесения ударов по коммерческим судам в Красном море.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил в воскресенье, что ракетный удар означал, что главный аэропорт Израиля “больше не безопасен для авиаперелетов”.

Управление аэропортов Израиля (IAA) заявило, что это был первый случай, когда ракета упала так близко к терминалу аэропорта Бен-Гурион и взлетно-посадочным полосам.

Израильская служба экстренной помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что по меньшей мере шесть человек получили ранения легкой и средней тяжести.

Группа Lufthansa Group, в которую входят авиакомпании Lufthansa, Swiss, Brussels и Austrian, заявила, что приостановила полеты в Тель-Авив и обратно до вторника из-за сложившейся ситуации. Авиакомпания ITA Airways сообщила, что отменила рейсы из Италии в Израиль до среды, в то время как Air France отменила рейсы в воскресенье, заявив, что клиенты будут переведены на рейсы в понедельник.