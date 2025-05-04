В Словакии раскрыли планы Фицо на визит в Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с представителями России и делегатами других государств во время визита в Москву 9 мая. Об этом сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар, его слова приводит РИА Новости.

По словам Гашпара, детали визита еще только прорабатываются, однако ему уже известно о планах Фицо встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

«Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут [в Москву] в этот значимый день (...) Эти встречи должны пройти 8-9 мая», — раскрыл планы Фицо политик.

СМИ: Фицо несколько раз отменял рабочую программу

Ранее Гашпар рассказал, что своим визитом в Москву 9 Мая Фицо хочет показать благодарность Братиславы солдатам, которые пали за ее освобождение, и продемонстрировать, что жители страны помнят все жертвы Второй мировой войны.