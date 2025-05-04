Мирошник назвал "звериной истерикой" публикацию Ермака с горящим Кремлем

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Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с горящим Кремлем является "звериной истерикой".

Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем
© РИА Новости

Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!" - отметил дипломат.

Ранее Ермак в своем Telegram-канале опубликовал картинку с Зеленским, который стоит над горящим Кремлем.

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