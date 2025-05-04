Киев снова намекнул на удар по Москве 9 мая

Украина продолжает намекать на удар по Москве 9 мая. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

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Накануне вечером глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сделал репост картинки с изображением украинского лидера Владимира Зеленского, беспилотников и горящей Красной площади.

На ней также написано: «Этот день мы приближали, как могли».

3 мая сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая, при этом он настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Зеленского поставили на место после слов о параде Победы в Москве

Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров на параде, который пройдет в российской столице.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь во время парада Победы является законной целью для ВСУ.