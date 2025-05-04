Повторные президентские выборы стартовали в Румынии

В Румынии стартовали повторные выборы президента страны. Открылись почти 19 тыс. избирательных участков. Повторные выборы были назначены после того, как Конституционный суд в начале декабря прошлого года отменил результаты первого тура выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессивной партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони.

© Газета.Ru

Причиной отмены стало появление информации о нарушениях во время выборов. Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, продолжалось пять часов. Для участия в выборах зарегистрировались 11 кандидатов, включая как представителей политических партий, так и независимых кандидатов. В числе претендентов на пост президента — Джордже Антонеску от Альянса "Румыния вперед", Елена Ласкони от "Союза спасения румын", Сильвиу Предою (Национальная лига действия), Джордже Симион (Альянс за единство румын) и другие.

Для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс один. Если победитель не определится в первом туре, второй тур состоится 18 мая. Центральное избирательное бюро отклонило участие Кэлина Джорджеску в выборах. Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. До этого сенатор парламента Румынии и лидер партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ призвала президента США Дональда Трампа не признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Румынии, так как некоторых кандидатов не допустили до электорального процесса.