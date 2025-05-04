В учебнике по истории Молдавии для старших классов говорится, что молдаван как нации не существует, потому что все они якобы являются румынами. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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Авторы учебника заявляют о том, что Молдавия — исконная территория румынских народов, более того, они отказывают молдавской национальности в праве на существование. Там использовано мнение члена Национальной молдавской партии Теофила Ионку, который на конгрессе народов России в сентябре 1917 года утверждал, что «молдавской нации не существует». Он говорил, что названия «Молдова» и «молдаване» имеют исключительно территориальное, а не национальное происхождение.

Также захват территории МССР румынскими войсками в 1941 году описывается как «освобождение».

Более того, авторы позволяют себе искажать информацию. Так, ссылаясь на данные переписи населения от прошлого года, они заявляют, что в «Молдове, помимо румынского населения, составляющего большинство, около 82 процентов, которое идентифицирует себя как румынское или молдавское, проживают этнические меньшинства». При этом Национальное бюро статистики в отчете о проведении переписи указало, что 77,2 процента населения считают себя молдаванами и только 7,9 процента — румынами, сказано в статье.

Новый учебник по истории для старших классов в Молдавии, освещающий события Второй мировой войны с румынской точки зрения, вызвал критику. Его назвали «катастрофой».