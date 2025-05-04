В Польше призвали с благодарностью относиться к СССР
Польша обязана СССР освобождением от нацистской оккупации и послевоенным восстановлением страны, забывать о сосуществовании двух государств может быть опасно. Об этом говорится в статье издания Myśl Polska.
Отмечается, что притеснения, которым поляки подверглись во время немецкой оккупации, нельзя сравнить ни с чем. Авторы напомнили, что нацисты презирали местных жителей и отправляли их в концентрационные лагеря. В свою очередь, в послевоенной Польской народной республике (ПНР) началось восстановление мирной жизни.
«Во времена Польской Народной Республики были восстановлены разрушенные города, построены новые жилые массивы и школы тысячелетия, развивалась мощная промышленность и современное сельское хозяйство, были восстановлены величайшие произведения польской культуры, активизировалась польская научно-техническая мысль», — говорится в статье.