Эксперт считает невозможным компромисс между Украиной, ЕС и Россией

Американский политолог Джон Миршаймер из Чикагского университета высказал мнение об отсутствии перспектив для заключения соглашения между Украиной, Европейским союзом и Россией. По его оценке, стороны проявляют принципиальную неготовность к поиску компромиссных решений.

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"Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с Россией", - заявил Миршаймер на YouTube-канале.

Аналитик указал на три основных неразрешимых противоречия: территориальный вопрос, требования демилитаризации и условия гарантий безопасности. Миршаймер отметил, что даже в случае достижения договорённостей между Москвой и Вашингтоном останется проблема обеспечения выполнения этих соглашений Украиной и европейскими странами.

Ранее сообщалось, что Украина и США заключили два секретных допсоглашения по минеральной сделке.