Власти США судятся с Колорадо и Денвером из-за миграционной политики

Администрация президента Дональда Трампа инициировала судебное разбирательство против властей штата Колорадо и города Денвер. Федеральное правительство обвиняет местные власти в создании препятствий для реализации иммиграционной политики и проведения депортаций нелегальных мигрантов.

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Как сообщает газета New York Times, иск, поданный в федеральный суд Колорадо, направлен против губернатора штата Джареда Полиса и мэра Денвера Майка Джонстона.

В документе оспариваются местные нормативные акты, ограничивающие взаимодействие с федеральными иммиграционными службами.

В частности, администрация Трампа требует отменить действующий в Денвере запрет на использование муниципальных ресурсов для помощи в иммиграционном контроле, а также опротестовывает распоряжение мэра о создании "безопасной и гостеприимной среды для всех".

Федеральные власти настаивают, что подобные местные инициативы противоречат национальному законодательству и мешают исполнению иммиграционных законов. В исковом заявлении подчёркивается необходимость восстановления верховенства федерального права в вопросах миграционной политики.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд США отменил постановление федерального судьи, обязывающее администрацию Дональда Трампа восстановить на работе сотрудников Агентства США по глобальным медиа (USAGM).