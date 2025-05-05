Названы лидеры еще двух стран, которые приедут в Россию на 9 мая

Парад Победы в Москве посетят премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оба политика прибудут на мероприятие по приглашению президента России Владимира Путина. Они планируют посетить парад на Красной площади, а также принять участие в других торжествах по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

При этом в МИД Лаосской Народно-Демократической Республики добавили, что Тхонглун Сисулит пробудет в России с 8 по 10 мая. Кроме него в Россию также прилетит делегация дипломатов.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит во главе делегации высокого уровня ЛНДР посетит РФ с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.