Назван еще один президент, который приедет в Россию на 9 мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию с рабочим визитом с 8 по 10 мая и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Лаоса.

Сисулит возглавит лаосскую делегацию, целью визита которой является укрепление сотрудничества между двумя странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедет множество лидеров стран из разных регионов мира.

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Свое участие в параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств-членов СНГ.