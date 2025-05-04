Президент еще одной страны отправляется в РФ на День Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что отправляется в Россию, чтобы участвовать в торжествах по случаю 80-летия Победы.

«Через несколько часов мы будем в дорогой России», — написал он в соцcети X.

Ранее глава Минфина Сербии Синиша Мали заявил, что президент Александр Вучич сдержит своё слово и отправится на празднование Дня Победы в Москву.

Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 Мая в Москве.