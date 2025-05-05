В Госдуме отреагировали на опубликованное Зеленским изображение с горящим Кремлем

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал психозом опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским изображение с горящим Кремлем, передает РИА Новости.

«Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра», — заявил Ивлев.

По словам парламентария, после того, как Зеленский отверг перемирие ко Дню Победы, он уже намекал на возможный удар Вооруженных сил Украины по параду Победы в Москве.

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«Опубликованное фото горящего Кремля в стиле компьютерной игры Minecraft в очередной раз доказывает, что для нацистов во главе с Зеленским не осталось ничего святого», — заключил Ивлев.

Ранее в кабинете Зеленского заметили картину с горящим Кремлем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказилась об этом одним словом: «психбольница».