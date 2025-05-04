На границе России с Эстонией выросла очередь после военных учений

После трехдневного перерыва Эстония открыла границу с Россией, на пропускных пунктах образовались большие пробки. Об открытии границы сообщает ERR. Многие желающие пересечь границу столкнулись с проблемой в виде долгого ожидания у пограничного пункта в Нарве.

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Отмечается, что время, потраченное на пересечение границы с эстонской стороны составляло от 3,5 до 8 часов. При этом въезд в страну из РФ для тех, кто может это позволить себе по закону, не составил никаких трудностей, никаких очередей не было.

Власти Эстонии закрыли границу 30 апреля для проведения совместных учений полиции, погранохраны, а также Сил обороны страны. Сценарий учений предполагал, что напротив Нарвы располагается большое количество мигрантов, которые собираются проникнуть на эстонскую территорию нелегально, в связи с чем обостряется миграционный кризис.