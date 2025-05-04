В Румынии проходят повторные президентские выборы

Первый тур повторных президентских выборов проходит в Румынии. На них смогут проголосовать порядка 18 миллионов избирателей.

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Около 19 тысяч избирательных участков открыли свои двери в 7 утра по местному времени. Для граждан Румынии, которые проживают за рубежом, участки открылись в пятницу, 2 мая. Голосование завершится в 21:00 четвертого мая.

В этом году свою кандидатуру выдвинули 11 претендентов.

Согласно опросам, наибольшие шансы имеют лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, экс-спикер Сената Румынии Крин Антонеску, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, экс-премьер Виктор Понта.

За должность президента также будут бороться: глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, независимый кандидат Джон-Ион Бану, экс-глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, бывший министр образования Даниел Фунериу, а также лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

В первом туре кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, то победитель определится во втором туре 18 мая простым большинством.

Глава государства избирается сроком на пять лет с правом переизбрания на один срок.

Напомним, результаты первого тура голосования, состоявшегося 24 ноября 2024 года, были аннулированы. Тогда, по данным ЦИК, лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. После отмены итогов голосования в стране прошли акции в поддержку Джорджеску, восстановления демократии и честных выборов.