Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов совершил визит в МИД Узбекистана, во время которого встретился с заместителем внешнеполитического ведомства республики Бобуром Усмановым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По ее информации, в рамках переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях в формате двустороннего и многостороннего взаимодействия.

«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российской стороны на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что подобные действия нарушают права и свободы работающих в РФ узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания». Посла призвали «довести обеспокоенность» Узбекистана «до соответствующих компетентных органов» России.