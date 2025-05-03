Вучич отменил все планы на ближайшие дни

Президент Сербии Александар Вучич покинул медицинское учреждение и отменил все планы на ближайшие дни, но от визита в Москву на 9 Мая не отказывался. Глава государства сам обратится к общественности, когда восстановится, отметил первый вице-премьер, министр финансов Синиша Мали в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС).

"Он вышел из Военно-медицинской академии где-то после 17:00. Я разговаривал с ним - он говорит, что чувствует себя лучше, - отметил Мали. - Президент чувствует себя лучше. Он просил передать это всем гражданам Сербии. Давайте дадим ему несколько дней покоя. Так как ему прописан режим покоя, он отменил все активности на ближайшие дни".

Первый вице-премьер отметил, что не обладает информацией относительно каких-либо корректировок в связи с планами президента посетить Москву 9 мая, однако выразил уверенность в том, что Вучич "сдержит свое слово".

"В ближайшие день, два, три, когда он восстановится, он обратится к общественности. Единственное, что могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, - он пообещал, что будет там, и, предполагаю, он выполнит свое обещание", - отметил он.

"Если он поедет в Москву, там будут и президенты Бразилии, Китая, России. <...> Скажите, существует ли в мире лидер, который так часто встречается с мировыми лидерами? Нет! Это говорит о его имидже, уважении, но не только к нему лично, а ко всей Сербии, потому что он представляет свою страну. Через несколько дней он вернется к своим обязанностям, и мы продолжим работать", - заключил Мали.

Сербский врач назвал причину недомогания Вучича

Кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич, куда ранее обратился глава государства, отмечал, что состояние здоровья президента Сербии Александара Вучича стабильное и удовлетворительное, однако глава государства не сможет в полном объеме приступить к рабочим обязанностям несколько дней.

Ранее Вучичу внезапно стало плохо во время визита в США. Он обратился за медицинской помощью и после обследования принял решение вернуться в Сербию.

Сербский лидер заявлял о том, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, если только с ним (с Вучичем) "что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии".