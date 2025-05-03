Вучич вышел из больницы

По словам Синиша Мали, врачи предписали президенту покой и отдых.

© пресс-служба МИД РФ

«Он покинул военно-медицинскую академию в Белграде где-то после 18:00. Я слышал его по телефону, говорит, что чувствует себя лучше», — заявил он в эфире радио и телевидения Сербии.

Мали добавил, что при улучшении состояния Александр Вучич, как обещал, посетит Москву 9 Мая, в день празднования 80-летия Победы.

Сербский врач назвал причину недомогания Вучича

Ранее сообщалось, что сербскому лидеру стало плохо во время визита в США. Его состояние ухудшилось из-за резко повышенного артериального давления.