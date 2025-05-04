В Литве ограничили поездки россиян на родину и в Белоруссию

Ограничения на поездки проживающих в Литве граждан России на родину и в Белоруссию вступили в силу в прибалтийской республике.

Как сообщает ТАСС, пролонгированные санкции означают аннулирование временного вида на жительство проживающим в Литве россиянам, которые в течение трёх календарных месяцев «без объективной причины» более одного раза пересекали границу, чтобы попасть на родину или в Белоруссию.

В конце апреля сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа утвердил закон о лишении россиян ВНЖ за поездки в Россию.