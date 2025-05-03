Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по нацбезопасности. Взгляды политиков совпадали по множеству направлений, сообщает агентство Bloomberg.

«Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях», — говорится в статье.

Как подчеркивается, взгляды Рубио и Уолтца не совпадали с позицией других приближенных к Трампу из числа сторонников движения MAGA (Make America Great Again). При этом, как пишет агентство, Рубио может долго совмещать посты главы Госдепартамента и временного советника по нацбезопасности, так как поиски постоянной замены Уолтца еще продолжаются.

Уолтц высказался о своем увольнении

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, сообщалось 1 мая. По данным Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.

Также американские СМИ написали, что Трамп был недоволен консультациями своего экс-советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по политике в отношении Ирана. Кроме того, стало известно, что Майку Уолтцу предлагали занять должность посла в Саудовской Аравии, но он отказался.