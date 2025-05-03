Зеленский ответил на слова Орбана о невозможности вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Зеленский отметил, что, по опросам, «70 процентов выступают за вступление Украины в ЕС». Политик также заявил, что Будапешт делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров».

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что Зеленский следует смириться с тем, «что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС».

Орбан рассказал, что ЕС ввозит деньги на Украину «на тачках»

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз разоряется, спонсируя Украину. По словам главы правительства, ЕС «ввозит на Украину деньги на тачках». Он указал, что Брюссель выдал Киеву «огромный кредит» для ускоренного вступления в европейское объединение.

В апреле Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к бесконечной войне.