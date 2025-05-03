В Берлине попытались оправдать причисление партии АдГ к правоэкстремистам

В странах Европы нарастает тенденция по устранению политических конкурентов. Очередным примером стало решение властей Германии признать крупнейшую оппозиционную силу — партию «Альтернатива для Германии» — правоэкстремистской.

Этот шаг уже вызвал резкую критику со стороны США. Ранее, в ноябре прошлого года, в Румынии были аннулированы итоги первого тура президентских выборов, а лидировавшему оппозиционному кандидату Кэлину Джорджеску не позволили участвовать в повторном голосовании. Во Франции лидер Национального объединения Марин Ле Пен была ограничена в избирательных правах и стала фигурантом уголовного дела. Эксперты отмечают рост популярности внесистемных партий в связи с разочарованием населения в курсе действующих властей.

В Европе в последнее время всё чаще рестрикциям подвергаются набирающие популярность партии и политики, оппозиционно настроенные к действующим властям. В частности, Берлину пришлось оправдываться за своё решение признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) «правоэкстремистской».

Таковой её объявило Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ. — RT), заявив, что в партии пренебрегают человеческим достоинством. Данный вывод был сделан в связи с критическими замечаниями членов АдГ в адрес иммиграционной политики Берлина.

«Понимание народа, основанное на этническом происхождении, несовместимо с базовым свободным демократическим порядком», — цитирует немецкую контрразведку ТАСС.

Называя партию «устоявшейся экстремистской организацией», власти получают возможность отслеживать деятельность АдГ с помощью разведывательных средств. Это решение считается одним из промежуточных шагов к запрету партии.

Вердикт Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ вызвал резкую критику в США. Госсекретарь Марко Рубио назвал его проявлением «замаскированной тирании» и рекомендовал Берлину «изменить свой курс».

«По-настоящему экстремистской является не АдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а проводимая истеблишментом губительная иммиграционная политика с открытыми границами (страны. — RT), против которой АдГ и выступает», — написал он в соцсетях.

Его в соцсетях поддержал и вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявив, что бюрократы пытаются уничтожить «Альтернативу для Германии».

«АдГ — самая популярная партия в Германии и определённо наиболее представительная в Восточной Германии. А бюрократы сейчас пытаются её уничтожить. Запад сообща снёс Берлинскую стену. А сейчас её снова выстроили — не Советский Союз или Россия, а истеблишмент Германии», — подчеркнул политик.

В немецком МИД попытались поспорить с американскими представителями. Ведомство опубликовало ответ в соцсетях на замечания Марко Рубио, утверждая, что решение является «результатом досконального и независимого расследования». Проведено же оно было якобы для защиты Конституции страны и главенства закона.

«Последнее слово будет за независимыми судами. Мы вынесли урок из своей истории: правый экстремизм должен быть остановлен», — заявили в министерстве.

В Госдуме решение немецких властей назвали «крахом демократии». Председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале отметил, что политическая система, основанная на демократических принципах, «осталась в Европе в прошлом». Сегодня же популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд, а партии запрещают.

«Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями», — констатировал Володин.

Давление на оппозицию

Стоит отметить, что на последних досрочных парламентских выборах в Германии АдГ заняла второе место с результатом 20,8%, уступив лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) (28,6%). И её рейтинг продолжает расти, о чём свидетельствуют апрельские результаты опроса, проведённого социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV. Согласно полученным данным, партия не только достигла исторического максимума в 26%, но и обогнала блок ХДС/ХСС (25%), возглавив рейтинг политических партий. А вот результат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) исполняющего обязанности канцлера Олафа Шольца остаётся без изменений: за неё готовы голосовать 15%.

Респондентам также был задан вопрос, будет ли лидер ХДС Фридрих Мерц, который займёт пост канцлера, управлять страной лучше, чем Шольц. Результаты показали, что 53% опрошенных отрицают это.

Напомним, что «Альтернатива для Германии» известна не только своей критикой миграционной политики Берлина, но и требованиями восстановить диалог с Москвой. В партии выступают за отмену антироссийских санкций, считая их вредными для немецкой экономики. Там также требуют прекратить поставки оружия Киеву и способствовать дипломатическому урегулированию конфликта.

Наступление на оппозицию ведут и в других европейских странах. Так, в Румынии в 2024 году были аннулированы итоги первого тура президентских выборов. Победу в нём одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску — оппозиционный политик, известный критикой евро-атлантической интеграции. Однако Конституционный суд страны признал голосование недействительным, сославшись на якобы процессуальные нарушения.

Помимо этого, Генпрокуратура Румынии выдвинула против политика шесть обвинений, среди которых — предоставление якобы ложных сведений о финансировании избирательной кампании и призывы против конституционного строя.

Позднее Центризбирком отказал Джорджеску в участии в повторных выборах. Решение ЦИК поддержал и Конституционный суд Румынии, отклонив протест политика, что вызвало возмущение его сторонников и обеспокоенность со стороны ряда международных наблюдателей.

Схожая ситуация развернулась и во Франции. Преследованию подверглась лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, намеревавшаяся баллотироваться на пост президента в 2027 году. Её сделали фигурантом уголовного дела о нецелевом использовании средств Европарламента, приговорив к четырём годам тюремного заключения (два — условно), штрафу €100 тыс. и пяти годам лишения права занимать выборные должности. Таким образом, политика лишили возможности участвовать в президентской гонке.

Параллельно с этим она была ограничена в избирательных правах. Эти действия вызвали критику со стороны правых и национал-консервативных политиков как внутри Франции, так и за её пределами. Особенно остро ситуацию восприняли на фоне того, что, по социологическим опросам, Ле Пен возглавляет рейтинг популярности среди политиков.

Сама Ле Пен уже пообещала продолжить судебную борьбу, чтобы отстоять возможность участвовать в президентских выборах.

«Решили освоить украинский опыт»

Эксперты отмечают, что меры, к которым сегодня прибегают действующие власти европейских стран, говорят об их слабости и неспособности сохранить свои позиции законным путём. По мнению кандидата исторических наук, доцента РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Николая Пархитько, политическая модель, сформировавшаяся на Украине с 2022 года, стала «заразной» для Европы. Он отмечает, что действия украинского руководства, связанные с отменой выборов, уголовным преследованием оппонентов и объявлением всего пророссийского экстремистским, сегодня фактически заимствуются европейскими структурами.

«Европа просто решила освоить украинский опыт. Только если на Украине эти действия объясняются военным положением, то в Евросоюзе используются точечные юридические или псевдоправовые решения. Например, признание партии АдГ экстремистской или отмена выборов в Румынии — всё это прецеденты, которых не было ни в годы холодной войны, ни позже», — прокомментировал он ситуацию в беседе с RT.

Аналитик подчеркнул, что основной задачей правящего класса в Европе остаётся сохранение власти, а не поиск компромиссов или реформ.

«У них сейчас главная повестка — милитаризация, эскалация, прямой курс на конфронтацию с Москвой. На поддержку социальной сферы у них уже нет ни желания, ни ресурсов. А мнение налогоплательщиков никто не спрашивает», — заявил Пархитько.

С его точки зрения, чтобы изменить ситуацию, европейцам нужно сменить элиты.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что радикальные меры со стороны властей применяются в тот момент, когда оппозиционные партии начинают показывать высокий рейтинг.

«Если АдГ продолжит набирать очки, а правящие элиты будут их терять, они перейдут к следующей стадии — запрету партии. Сейчас они пытаются остановить рост АдГ с помощью массированной информационной атаки и навешивания ярлыков, но если не получится — включат репрессивные механизмы. Ведь принципы нынешними европейскими элитами отметаются, если что-то угрожает их интересам», — уверен он.

Что касается роста популярности правых партий, то Брутер полагает: дело не столько в идеологии, сколько в неспособности системных партий предложить избирателям внятную перспективу.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов в разговоре с RT отметил, что для нынешней политической системы Европы правые партии являются чуждыми элементами. По его словам, сегодня в странах ЕС следуют идеям, исходящим из Брюсселя, и пренебрегают интересами консервативной части общества.

«Понимая, что левацкие идеи типа защиты прав ЛГБТ-сообщества и прочих направлений теряют популярность, европолитики пытаются «навести порядок» с помощью жёстких мер административного давления. Это мы видели на примере Румынии и Франции, а сейчас пришла очередь Германии», — сказал в интервью RT эксперт.

В связи с этим он предположил, что реального партийного разнообразия в Европе в скором будущем просто не останется и любая политическая позиция, которая расходится с генеральной линией Брюсселя и правящих элит, уйдёт в прошлое.