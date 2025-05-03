Орбан оценил признание партии АдГ правоэкстремистской организацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку сопредседателю немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель на фоне решения Федерального ведомства по охране конституции ФРГ классифицировать политическую силу как правоэкстремистскую организацию.

"Что, черт возьми, происходит в Германии? Вы можете положиться на нас", - написал премьер-министр в X, отметив в посте аккаунт Вайдель.

В АдГ отреагировали на решение признать партию экстремистской

В пятницу Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Организация пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией - после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партией Германии в 1956 году. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.