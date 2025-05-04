Трампа резко раскритиковали за слова о Второй мировой войне

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты сделали для победы во Второй мировой войне больше остальных, безусловная ошибка.

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Об этом РИА Новости заявил американский ветеран Фрэнк Кон.

«Безусловно, большая ошибка — признавать роль только одной страны. И когда речь идет о страданиях, русские пролили гораздо больше крови. Нас, американцев, защищал океан», — подчеркнул он.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны. В связи с этим американский лидер провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».