Американский ветеран, участник встречи на Эльбе указал на ошибку Трампа

Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом, как уверен американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон, является большой ошибкой.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других государств сделали для Победы во Второй мировой войне. Также, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

«Большая ошибка - признавать роль только одной страны, - подчеркнул в своем комментарии РИА Новости Кон. - Русские пролили гораздо больше крови».

«Нас, американцев, защищал океан», - сказал ветеран.

Полковник в отставке Кон, которому сейчас 99 лет, принимал участие в исторической встрече войск СССР и США на реке Эльба в Германии 25 апреля 1945 года.