Левая партия ФРГ выступила за коллективную систему безопасности с РФ

Левая партия (ЛП) Германии призывает заменить НАТО новой коллективной системой безопасности с участием России и США. Об этом заявил сопредседатель ЛП Ян ван Акен в интервью газете Die Zeit.

"Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, но [хотели ее] заменить на коллективную систему безопасности, то есть на что-то вроде ОЭСР 2.0 (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС) - на альянс мира и обороны вместе с Россией и США", - сказал лидер партии. "Но, разумеется, если мы создаем это заново, потребуется определенно еще 10 лет на меры по укреплению доверия. Так долго существовала бы еще НАТО, но она больше не имеет будущего", - полагает ван Акен.

При этом сопредседатель ЛП выступил за вывод американских войск с территории Германии.

"Да, и они должны забрать с собой свое атомное оружие", - сказал он. По его мнению, ФРГ хватит обычных вооружений для собственной защиты. "В Европе уже находятся более 400 единиц атомного оружия - как в Великобритании, так и во Франции. Этого более чем достаточно", - считает ван Акен.

Он высказался против размещения в Германии британских и французских атомных ракет, а также обладания ФРГ собственным ядерным оружием.

Коснувшись конфликта на Украине, ван Акен отметил, что Левая партия выступает за установление перемирия и привлечение Китая как посредника. "Так могли бы состояться подлинные переговоры о мире. [Будущему канцлеру] Фридриху Мерцу следовало бы после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для мирных переговоров", - сказал он.