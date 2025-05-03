Зеленский предложил наказание депутатам, выступающим против соглашения о ресурсах

Власти США должны отменить визы тем депутатам Верховной рады, которые откажутся голосовать за ратификацию соглашения по минералам с американцами. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

В субботу Зеленский призвал депутатов голосовать «не только ради будущего, но и ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно».

«Есть люди [в Верховной раде], настроенные этого не делать. Так, например, я считаю, что США надо просто отменить им визы», — сказал Зеленский.

По его словам, ряд депутатов, приезжая в США, жалуются на то, как плохо на Украине, и советуют, как быстро завершить военный конфликт. Они выставляют себя друзьями американцев, но потом «выступают против того, что важно Вашингтону».

«Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто нет. Нельзя играть в двойную игру», — добавил Зеленский.

Ранее в Раду был внесен законопроект о ратификации соглашения с США, касающегося добычи полезных ископаемых. Голосование планируется провести 8 мая.