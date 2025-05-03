Власти США заявили о риске масштабного блэкаута

В США уже этим летом может наступить масштабный блэкаут из-за проблем в производстве электроэнергии. Об этом в эфире Fox News заявил глава американского МВД Даг Бургум.

В интервью Бургум сослался на недавние события в Испании и предупредил, что они могут повториться в Штатах нынешним летом. По данным министра, сейчас в США наблюдаются большие проблемы с генерацией электроэнергии, и виноваты в этом прежние руководители страны.

«Правила администрации Байдена поставили нашу сетевую энергоструктуру под возможный удар», — заявил министр.

В России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут

На этой неделе в Испании и Португалии произошел глобальный сбой в работе электросетей, без света остались миллионы потребителей.