Что делать, если обнаружена неврученная военная награда

Как мы и ожидали, вслед за обновлением и перезапуском совместного проекта "Российской газеты" и Центрального архива Минобороны РФ под названием "Звезды Победы", расширением его функциональных возможностей и удвоением именной базы неврученных наград участникам Великой Отечественной войны (с 65 843 до 134 498 персоналий) в адрес "РГ", к авторам и партнерам проекта стали поступать письменные и устные запросы о том, что делать и куда обращаться при обнаружении такой неврученной награды.

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Спрашивали - отвечаем.

Общее правило сейчас такое: получить награду периода Великой Отечественной войны может только сам награжденный - по личному ходатайству или по ходатайству, подготовленному от его имени и должным образом оформленному.

Если награжденный погиб, умер от ран, пропал без вести или скончался уже после войны, а неврученная награда обнаружилась только сейчас, его прямые наследники (вдова, вдовец, дети, внуки, правнуки и т.д.), а также другие близкие родственники (племянники, внучатые племянники и т.д.) имеют право получить удостоверение к этой государственной награде для хранения в семье.

Сбор документов, подтверждающих награждение и тот факт, что награда не была вручена, а также документов, удостоверяющих родственные связи, лежит на заявителе.

Теперь - по конкретным ситуациям.

1. Если фронтовик жив и обнаружена его неврученная награда, ему самому (с помощью родных и близких) необходимо обратиться с личным заявлением о вручении награды по адресу: 119160, Москва, Министерство обороны РФ, начальнику Главного управления кадров (ГУК МО РФ).

В заявлении нужно указать свои паспортные данные, адрес, телефон (для связи и уточнения данных, если потребуется). Подтвердить, что награда ранее не была вручена. К заявлению необходимо приложить:

1) копию паспорта - основной страницы и страницы с пропиской;

2) копии удостоверений к другим наградам, если такие есть;

3) в случае, если изменялась фамилия - документ об этом;

4) по возможности - копию военного билета или учетно-послужной карточки, если такие документы сохранились в семье или найдены в военкомате по месту жительства.

Незамедлительную и практическую помощь в сборе необходимого комплекта документов должны оказывать специально обученные сотрудники военкоматов - это входит в их должностные обязанности. Туда же следует обращаться в случае каких-то затруднений.

2. В случае, если награжденного фронтовика нет в живых (погиб, пропал без вести, награжден посмертно, умер после войны), а неврученную награду обнаружили его наследники или близкие родственники, им следует обратиться с заявлением на имя начальника Главного управления кадров Минобороны России (как и в первом случае) о передаче в семью удостоверения к государственной награде. Такой порядок предусмотрен Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 г. № 1631).

Вопрос о передаче одному из наследников или родственников удостоверения к государственной награде рассматривается Главным управлением кадров Минобороны России при наличии следующих документов:

заявления наследника или родственника о передаче удостоверения к государственной награде (в заявлении необходимо указать свои паспортные данные, адрес, телефон - для оперативной связи и уточнения данных, если потребуется);копий страниц паспорта и свидетельства о рождении (свидетельства о заключении брака) заявителя;копий страниц документа (-ов), подтверждающих прохождение награжденным военной службы в годы Великой Отечественной войны (послужного списка из личного дела офицера, военного билета или красноармейской книжки, а при их отсутствии - архивной справки);копии извещения о гибели или свидетельства о смерти награжденного;копий страниц удостоверений к наградам СССР, которые фронтовику вручались ранее.

Документы следует направлять по адресу: 119160, Москва, Министерство обороны РФ, начальнику Главного управления кадров (ГУК МО РФ).

3. Перед отправкой документов (а еще лучше - до того, как стали их собирать) надо убедиться, что неврученная награда обнаружилась у вашего близкого человека, а не у его полного однофамильца.

Рекомендуем сверить не только ФИО, но и год рождения, а также место службы в момент награждения. Если запись о неврученной награде обнаружена вами в именной базе "Звезды победы", минимально необходимые сведения отображаются в результатах поискового запроса в следующей последовательности: фамилия, имя, отчество, год рождения, место службы в момент награждения и/или воинская часть, где издан приказ о награждении, название неврученной награды. Например: Иванов Дмитрий Кирсанович 1898 г.р. Место службы: 50 ск 2 Украинского фронта Орден Славы III степени.

Если сомнения остаются, попытайтесь найти на сайте "Подвиг народа" наградной лист и/или приказ о награждении на те же биографические данные. В этих документах, если повезет, можете встретить данные о месте и времени призыва в действующую армию, прежние награждения (если были), сведения о ранениях и, возможно, другие уточняющие подробности.

4. Если награжденного нет в живых, а его неврученную награду обнаружили знакомые, соседи, ученики, внуки-правнуки его однополчан, поисковики, волонтеры, сотрудники музея или архива, у которых нет информации о родственниках награжденного, а также в иных подобных случаях может быть направлено ходатайство от имени общественных организаций, муниципальных и/или государственных структур о передаче наградных документов и даже самой награды (в виде исключения) на хранение в районный, городской, областной, республиканский или ведомственный музей, где для этого существуют надлежащие условия.

Как показывает практика, из Главного управления кадров Минобороны РФ такого рода запрос будет перенаправлен на рассмотрение в Управление по государственным наградам президента России - только там могут принимать решения по исключительным случаям.

5. Еще один ответ и рекомендация - для тех, кто в именной базе "Звезды Победы" никого из своих близких не нашел, но из рассказа отца (мамы, деда, бабушки, другого родственника или знакомого) помнит, что у него (нее) могла быть неврученная награда. Как еще это можно проверить? Первым делом - обратиться к электронному банку "Подвиг народа", где накапливаются все наградные документы Великой Отечественной войны, переведенные в цифровой формат.

Но в отличие от поисковой базы "Звезды Победы", где собраны ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ сведения об орденах и медалях, которые не были вручены, в банке оцифрованных наградных документов "Подвиг народа", такие случаи НИКАК НЕ ВЫДЕЛЕНЫ. И если вы обнаружите награду, которой не было у деда, бабушки или прадеда, или о которой вы не знали, придется сделать уточняющий запрос в Центральный архив Министерства обороны.

Только после подтверждения из ЦАМО имеет смысл собирать документы и направлять их по уже известному адресу: 119160, г. Москва, начальнику Главного управления кадров Минобороны России.