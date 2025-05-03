В США назвали причину увольнения Уолтца

Экс-советник по нацбезопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа. Американский лидер рассердился на чиновника в связи с тем, что он слишком тесно общался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, пишет обозреватель Джон Хадсон в статье для Washington Post.

В четверг, 1 мая, Трамп заявил об увольнении Уолтца — главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.

«Уолтц разочаровал Трампа после посещения Нетаньяху Овального кабинета в начале февраля. По всей видимости, Уолтц находился в тесном контакте с Нетаньяху о возможных военных действиях против Ирана накануне встречи между израильским лидером и Трампом», — отметил автор статьи.

По его данным, Уолтц был солидарен с Нетаньяху в том, что пришло время наносить удары по Ирану. Вместе с тем, глава США был не согласен с таким подходом: он полагал, что разногласия следует решить дипломатическим путем.

Стали известны детали отставки Уолтца с поста советника Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пытался помочь Уолтцу. В частности, именно с этой целью он взял его с собой в мартовскую поездку в Гренландию, пояснил Хадсон.

Обозреватель заметил, что окончательное решение по отставке советника Трамп принял самостоятельно.