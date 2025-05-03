Турция отказалась открыть небо ради визита Нетаньяху

Небо Турции по-прежнему закрыто для израильских самолетов, исключений ради визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Азербайджан сделано не будет. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при президенте Эрдогане, сообщает РИА Новости.

В заявлении Центра опровергаются «необоснованные обвинения» в том, что Турция открыла свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху. Такие утверждения появились в последнее время в соцсетях.

«Они не соответствует действительности», — сказано в документе.

В Центре добавили, что Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов в результате геноцидной политики Израиля в Газе. Анкара по-прежнему поддерживает «справедливое дело палестинского народа».

В апреле израильские СМИ сообщали об организации визита Нетаньяху в Баку. Азербайджанцы пытаются выступить посредниками между Израилем и Турцией на фоне наряженной ситуации в Сирии. Пока Тель-Авив и Анкара не могут преодолеть возникшие разногласия после смены власти в Сирии.

Раннее турецкая партия Vatan призвала правительство страны закрыть небо республики для самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.