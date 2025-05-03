В Словакии отказались поддерживать «коалицию желающих»

Братислава не поддержит западные поставки вооружений и отправку военного контингента НАТО на Украину. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает ТАСС.

Словацкий парламентарий подчеркнул, что власти страны отвергают предложения Лондона и Парижа об отправке военного контингента и оружия на Украину.

«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину», — сказал Гашпар.

По его словам, Братислава готова «помогать обеим сторонам по гуманитарной линии» и предоставлять технику для гражданских целей, но выступает против эскалации конфликта и вовлечения в это словацких военнослужащих.

Ранее в МИД РФ заявили, что военные контингенты НАТО на Украине неприемлемы для России, их появление приведет к негативным последствиям для альянса.