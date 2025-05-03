На Западе сделали громкое заявление о войне Трампа

Конфликт на Украине, как считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, становится войной президента США Дональда Трампа. И это несмотря на слова хозяина Белого дома о желании завершить боевые действия.

В соцсети X Дизен отреагировал на сообщение Пентагона, согласно которому Вашингтон одобрил контракт на обслуживание самолетов F-16 для Украины.

Дизену пока непонятно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по «прекращению прокси-войны» или это «ограниченная передача», которая связана со сделкой по минералам.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву