Индия закрыла свои порты для пакистанских судов

Индия запретила судам под пакистанским флагом заходить в индийские порты.

Об этом говорится в распоряжении министерства портов, судоходства и водных путей южноазиатской республики. Распоряжение будет действовать до особого уведомления, передает ТАСС.

Также Минторг Индии ввел запрет на ввоз произведенных в Пакистане или поставляемых через него транзитом товары.

Власти объяснили эти решения усилиями по укреплению безопасности на фоне обострения индийско-пакистанских отношений после теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, который произошел 22 апреля.