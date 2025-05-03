В Турции призвали закрыть небо для пролета самолета Нетаньяху в Баку

Турецкая партия Vatan призвала правительство страны закрыть небо республики для пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку, пишет РИА Новости.

Накануне канцелярия главы израильского правительства заявила, что Нетаньяху посетит Азербайджан с 7 по 11 мая.

«Призываем правительство Турции не допустить использование нашего неба для самолёта Нетаньяху. Иначе все заявления о дружбе и братстве с Палестиной и палестинским народом потеряют смысл», — отметил генсек партии Озгюр Бурсалы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Анкара отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Баку, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН.