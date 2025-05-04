Экс-глава Бундестага скептически оценил недопуск РФ на памятные мероприятия

Бывший председатель Бундестага Норберт Ламмерт (занимал пост в 2005-2017 годы) скептически оценил предписание МИД ФРГ не пускать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

В интервью телеканалу ZDF он отметил, что "не уверен, нужно ли на этот счет выдвигать общее и обязательное к исполнению требование". По его мнению, порой можно было бы положиться на "интуицию организаторов на аутентичных местах".

Ламмерт заявил, что понимает чуткое восприятие многих людей ситуации на Украине.

"С другой стороны, не может быть разумного сомнения в том, что независимо от текущих событий, какими бы болезненными, гнетущими, жестокими они ни были, жертвы войн имеют право требовать уважения", - подчеркнул экс-председатель Бундестага.

Ламмерт считает, что немецкие депутаты могли бы "вполне вынести" присутствие представителей России на запланированном 8 мая в Бундестаге памятном мероприятии.

В последние дни в Германии развернулись дискуссии, связанные с участием официальных российских представителей в акциях памяти на расположенных в Германии мемориалах и захоронениях советских воинов, а также появились многочисленные спекуляции на эту тему. 4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД Германии, который предназначен для зарубежных представительств ФРГ, властей регионов и коммун, а также руководства мемориалов и прочих учреждений, сообщила, что МИД Германии рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и при необходимости даже не пускать их туда, где проводятся церемонии.

Позже в пресс-службе парламента ФРГ подтвердили корреспонденту ТАСС, что послы РФ и Белоруссии не приглашены на памятное мероприятие, которое пройдет в Бундестаге 8 мая. Со своей стороны посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отмечал, что спокойно относится к решению руководства парламента Германии.