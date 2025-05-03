Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в качестве первого шага к перемирию является очень сложным, передаёт агентство Укринформ.

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня», — приводит РИА Новости его слова.

Таким образом глава киевского режима попытался снять с себя ответственность за возможные прямые переговоры с Москвой.

По его мнению, вопрос территорий и санкций является очень сложным.

Зеленский раскрыл позицию по прямым переговорам с Россией

Более того, страны Запада в случае прекращения огня, как утверждает Зеленский, начнут оказывать давление на проведение прямых переговоров Москвы и Киева.

Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии с 8 по 10 мая.