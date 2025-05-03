Владимир Зеленский рассказал, что вкладом Соединенных Штатов в совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления могут стать современные системы противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер выразил надежду, что создание инвестиционного фонда и подписание минеральной сделки обеспечит защиту будущих инвестиций США.

«Мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему [главе США Дональду Трампу] сказал о том [необходимом] количестве — он мне сказал, что они будут над этим работать, это небесплатные вещи», — отметил Зеленский.

По его словам, Киев желает получить доступ к официальным закупкам американских вооружений и военной техники.

На Украине заявили о нехватке систем ПВО

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение о создании на Украине совместного с США инвестиционного фонда восстановления не содержит формальных гарантий безопасности.