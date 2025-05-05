Экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор призвал оказать давление на Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта.

Своё мнение он озвучил на YouTube.

«До сих пор не понимаю, почему никто на Украине так и не устранил Зеленского? Или почему США не оказывают на него давление, чтобы принудить к миру?» — задал риторические вопросы бывший офицер.

Макгрегор подчеркнул, что нынешний политический режим на Украине является диктаторским.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен сказал, что, если бы президент США Дональд Трамп действительно хотел мира, он бы избавился от Зеленского.