Суд США поддержал Трампа в споре о финансировании "Голоса Америки"*

Апелляционный суд США отменил постановление федерального судьи, обязывающее администрацию Дональда Трампа восстановить на работе сотрудников Агентства США по глобальным медиа (USAGM), включая радиостанцию "Голос Америки"* (признано в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщило издание Reuters.

Ранее судья Ройс Ламберт постановил возобновить деятельность агентства и вернуть всех уволенных сотрудников, но апелляционная инстанция признала это решение неправомерным.

Суд отметил, что Ламберт превысил свои полномочия, требуя восстановления более 1000 работников USAGM. Также было отменено решение о возобновлении федерального финансирования (15 млн долларов) для радио "Свободная Азия" и Middle East Broadcasting Networks.

Изначально судебное разбирательство началось после иска сотрудников "Голоса Америки"*, которые оспаривали решение администрации Трампа о сокращении функций USAGM. Президент США ранее подписал указ о минимизации деятельности ряда ведомств, включая это агентство, в рамках борьбы с бюрократией. В апреле окружной суд постановил возобновить работу USAGM, но теперь это решение отменено.

* Признано в России СМИ-иноагентом