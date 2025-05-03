Маск заявил о тирании во Франции, Германии, Румынии и Бразилии

Американский предприниматель Илон Маск назвал «тиранией» ситуацию во Франции, Германии, Бразилии и Румынии. Так он прокомментировал последние события в этих странах, где правые политики подверглись судебному преследованию, дискриминации и лишению гражданских прав.

Пользователь в социальной сети Х написал, что во многих странах «во имя защиты демократии» правые политические партии и их лидеров отстраняют от участия в выборах или придают им экстремистский статус.

В пример он привел приговор Марин Ле Пен во Франции, привлечение к суду Жаира Болсонару в Бразилии, снятие с выборов Кэлина Джорджеску в Румынии, а также объявление партии «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской в ФРГ.

«Тирания», — написал Маск в ответ.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что

ФРГ показала себя «скрытой тиранией» после объявления партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской.