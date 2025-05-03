Зеленский раскрыл, когда на Украину прибудет иностранный контингент

Иностранный контингент может прибыть на Украину только после окончания конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

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«Все равно все это будет в момент окончания конфликта. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия — никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство», — заявил Зеленский.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Газета The Times писала, что европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Украины европейских миротворческих контингентов приведет к втягиванию Европы в конфликт с Россией.