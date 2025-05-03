В Раде неожиданно отреагировали на отказ Зеленского от перемирия

Депутат Рады Артем Дмитрук подверг резкой критике отказ Владимира Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

Его «бредовые намеки на безопасность мировых лидеров 9 мая» — это, по мнению Дмитрука, выглядит как «монолог абсолютно неадекватного человека», который полностью «потерял связь с реальностью».

Зеленский ранее заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят в Москве парад Победы 9 мая. Также он отверг предложение РФ о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.