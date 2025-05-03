Украинский просроченный лидер Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы, рассчитанном на три дня. Вместо этого он выдвинул собственную инициативу — затребовал перемирие на целый месяц, пытаясь навязать Москве свои условия. Кроме того, Зеленский заявил, что его страна не способна обеспечить безопасность зарубежных гостей, которые собираются приехать в столицу России на парад Победы 9 мая. Фактически, это прозвучала как угроза тому же главе КНР, который обещал быть в Москве в святой для каждого россиянина день.

Ранее Зеленский уже давал понять, что Москва может стать целью украинской атаки именно в День Победы. Он уверял, что россияне, мол, не зря опасаются возможного удара по столице, и именно этим объяснял предложение российского президента о временном прекращении огня. Тем самым украинский президент дал понять, что не исключает превращения одного из самых главных дней в российской истории в арену кровопролития.

Зеленский пригрозил решившим приехать в Москву на парад Победы мировым лидерам

Тем временем в киевском парламенте всё меньше стесняются в выражениях: там уже открыто обсуждают сценарии ударов по российским символам. Один из депутатов, Роман Костенко, занимающий пост секретаря оборонного комитета Верховной рады, заявил, что удар по Красной площади возможен, если будет соответствующее распоряжение. Таким образом, киевские власти фактически подтвердили: они готовы прибегнуть к откровенно террористическим методам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил: несмотря на агрессивную риторику со стороны украинских властей, проведение Парада Победы в Москве остаётся в силе. Россия не намерена отказываться от традиции, и торжественные мероприятия пройдут, как и положено, с уважением к памяти предков и национальным достоинством.

Резкие заявления Зеленского вызвали бурную реакцию в российском обществе. Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева подчеркнула, что киевские власти уже даже не стараются сохранять маску приличия. По её мнению, украинское руководство фактически признало участие в террористических актах на российской территории — от ликвидации военнослужащих и представителей прессы до угроз жизненно важной инфраструктуре, включая Крымский мост и Москву как политический и культурный центр страны.

Однако складывается впечатление, что угрозы со стороны Зеленского возымели эффект: Александр Вучич и Роберт Фицо внезапно почувствовали себя нехорошо. Так, глава Сербии сообщил, что во время визита во Флориду 2 мая ощутил резкое ухудшение самочувствия и был вынужден обратиться за медицинской помощью. После осмотра врачей он решил срочно вернуться на родину. Между тем, ещё в начале недели российская сторона сообщала о планах Вучича посетить Москву и принять участие в Параде Победы. Но теперь вопрос, стоит ли ожидать его прилёта?

Похожая ситуация сложилась и у премьер-министра Словакии. Роберт Фицо также объявил о проблемах со здоровьем. В последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия, причём делал это практически в последний момент. Так, он не смог принять участие в акции поддержки трудящихся, где собирался поработать ночную смену на хлебозаводе в Нитре. Также были перенесены его публичные выступления перед студентами.

«Вслед за Вучичем заболел и Фицо, премьер министр Словакии. Оба они планировали посетить Москву, парад 9 мая. Обоих резко критиковали за это в Европе. Грозили им разными санкциями. Оба вот заболели. Оба в начале мая», – пишет политолог Сергей Марков.

Впрочем, Москва вполне может взять на себя роль «лечебного учреждения» для ослабевших Вучича и Фицо — достаточно на время согласиться с ультиматумом Зеленского о 30-дневной паузе в боевых действиях. Разумеется, с классическим приписанием: мол, перемирие в силе ровно до того момента, пока украинская сторона не сорвёт его собственными руками. Тогда можно будет спокойно провести Парад Победы — и пусть сербский президент с премьером Словакии прибудут, превозмогая хандру и головокружения. А дальше — дело техники: Зеленский, как известно, не может полностью контролировать вооружённые формирования, особенно радикальные батальоны, которые давно живут по своим законам. Так что нет сомнений — девятого мая они что-нибудь да устроят: либо откроют огонь по передовой, либо ударят по мирным кварталам. В результате у нас появится законный повод с каменным лицом заявить: перемирие сорвано по вине Киева. И продолжить операцию — уже без каких-либо дипломатических угрызений.