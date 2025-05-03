США намеренно принесли Украину в жертву

ВСУ остановили бы российские войска на раннем этапе конфликта, если бы США в 2022 году предоставили ВСУ вооружения и военную технику, предположил бывший руководитель ЦРУ Ральф Гофф. Об этом пишет The Times.

По его словам, Вашингтон намеренно избрал другую стратегию, направленную на затягивание конфликта.

«Если бы мы снабдили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить русских из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этого более длительного, затяжного, изматывающего конфликта, свидетелями которого мы являемся сегодня», — сказал Гофф.

По его мнению, прежняя администрация США позволила президенту России Владимиру Путину диктовать условия конфликта и нервничала по поводу отправки Украине необходимого ей оборудования в нужное время из-за опасений, что российский лидер применит ядерное оружие, если будет близок к поражению.

«[Они] позволили Владимиру Путину и его бряцанию ядерным оружием обмануть себя. Поэтому они дали украинцам это оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им только достаточно, чтобы истекать кровью»,— подчеркнул Гофф.

Стратегия президента США Дональда Трампа может заключаться в том, чтобы льстить Путину, отвлекать его от Китая, заметил экс-глава ЦРУ.